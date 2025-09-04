통화 / RUN
RUN: Sunrun Inc
16.58 USD 0.28 (1.72%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RUN 환율이 오늘 1.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.13이고 고가는 16.98이었습니다.
Sunrun Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RUN News
- 다이와, 재고 감소에도 중국 태양광 섹터에 대한 부정적 전망 유지
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- 골드만삭스, 선런 ’매수’ 등급 재확인… 목표가 19달러 유지
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- Sunrun (RUN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- 선런 CFO 아바지안, 회사 주식 36,911달러 상당 매각
- 선런 이사 Jurich, 8,291달러 상당 주식 매도
- 선런 최고 법률 책임자 스틸, 24,262달러 상당 주식 매도
- 선런 CFO 아바지안, 9월 9일 4,900만원 상당 주식 매도
- Sunrun CEO 파월, 5만 3천 달러 상당의 주식 매도
- 선런 딕슨, 4만 3천 달러 상당의 주식 매각
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
- Sunrun CEO Powell sells $28,501 in shares
일일 변동 비율
16.13 16.98
년간 변동
5.38 18.32
- 이전 종가
- 16.30
- 시가
- 16.40
- Bid
- 16.58
- Ask
- 16.88
- 저가
- 16.13
- 고가
- 16.98
- 볼륨
- 19.432 K
- 일일 변동
- 1.72%
- 월 변동
- 10.24%
- 6개월 변동
- 181.97%
- 년간 변동율
- -7.53%
20 9월, 토요일