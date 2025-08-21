货币 / RUN
RUN: Sunrun Inc
16.46 USD 0.22 (1.35%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RUN汇率已更改1.35%。当日，交易品种以低点16.15和高点16.72进行交易。
关注Sunrun Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RUN新闻
- 高盛重申Sunrun股票买入评级，维持19美元目标价
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Sunrun stock, maintains $19 target
- Zacks Industry Outlook Highlights Sunrun, Shoals Technologies and Tigo Energy
- Sunrun (RUN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 3 Stocks to Buy as Solar Power Set to Drive 50%+ of New Capacity
- Sunrun首席财务官Abajian出售价值$36,911的公司股票
- Sunrun CFO Abajian sells $36911 in company stock
- Sunrun director Jurich sells $8,291 in shares
- Sunrun首席法务官Steele出售价值$24,262的股票
- Sunrun首席财务官Abajian于9月8日出售价值3.7万美元股票
- Sunrun chief legal officer Steele sells $24,262 in stock
- Sunrun CEO Powell sells $53k in shares
- Sunrun CFO Abajian sells $37k in shares on September 8
- Sunrun’s Dickson sells $43k in shares
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
- Sunrun CEO Powell sells $28,501 in shares
- Barclays maintains Sunrun stock rating at Equalweight with $15 target
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SolarEdge Technologies, Nextracker, Sunrun, Array Technologies and Shoals Technologies
- Can Solar Power the AI Boom? Top Stocks to Watch
- Trump Tightens The Screws On This Clean Energy Giant, But Solar Stocks Shines Bright
- Street Calls of the Week
- First Solar, Sunrun Lead Solar Stock Fall After Trump Slams Clean Energy
日范围
16.15 16.72
年范围
5.38 18.32
- 前一天收盘价
- 16.24
- 开盘价
- 16.24
- 卖价
- 16.46
- 买价
- 16.76
- 最低价
- 16.15
- 最高价
- 16.72
- 交易量
- 2.262 K
- 日变化
- 1.35%
- 月变化
- 9.44%
- 6个月变化
- 179.93%
- 年变化
- -8.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值