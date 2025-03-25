Moedas / RUMBW
RUMBW: Rumble Inc - Warrant
2.3800 USD 0.0825 (3.59%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RUMBW para hoje mudou para 3.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.3300 e o mais alto foi 2.4096.
Veja a dinâmica do par de moedas Rumble Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RUMBW Notícias
- Diretora Nancy Armstrong renuncia ao cargo na Rumble, conselho reduzido para seis membros
Faixa diária
2.3300 2.4096
Faixa anual
1.0700 7.0000
- Fechamento anterior
- 2.2975
- Open
- 2.3610
- Bid
- 2.3800
- Ask
- 2.3830
- Low
- 2.3300
- High
- 2.4096
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 3.59%
- Mudança mensal
- 12.26%
- Mudança de 6 meses
- 3.47%
- Mudança anual
- 108.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh