Валюты / RUMBW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RUMBW: Rumble Inc - Warrant
2.3201 USD 0.0199 (0.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RUMBW за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.2121, а максимальная — 2.3400.
Следите за динамикой Rumble Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RUMBW
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Директор Rumble Нэнси Армстронг уходит в отставку, совет директоров сокращен до шести членов
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rumble Inc. (RUM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.2121 2.3400
Годовой диапазон
1.0700 7.0000
- Предыдущее закрытие
- 2.3400
- Open
- 2.2200
- Bid
- 2.3201
- Ask
- 2.3231
- Low
- 2.2121
- High
- 2.3400
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 9.44%
- 6-месячное изменение
- 0.87%
- Годовое изменение
- 103.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.