RUMBW: Rumble Inc - Warrant

2.3100 USD 0.0700 (2.94%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RUMBW ha avuto una variazione del -2.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.3000 e ad un massimo di 2.3999.

Segui le dinamiche di Rumble Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.3000 2.3999
Intervallo Annuale
1.0700 7.0000
Chiusura Precedente
2.3800
Apertura
2.3336
Bid
2.3100
Ask
2.3130
Minimo
2.3000
Massimo
2.3999
Volume
17
Variazione giornaliera
-2.94%
Variazione Mensile
8.96%
Variazione Semestrale
0.43%
Variazione Annuale
102.63%
20 settembre, sabato