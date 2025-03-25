Valute / RUMBW
RUMBW: Rumble Inc - Warrant
2.3100 USD 0.0700 (2.94%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RUMBW ha avuto una variazione del -2.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.3000 e ad un massimo di 2.3999.
Segui le dinamiche di Rumble Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RUMBW News
- La direttrice di Rumble Nancy Armstrong si dimette, consiglio ridotto a sei membri
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rumble Inc. (RUM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.3000 2.3999
Intervallo Annuale
1.0700 7.0000
- Chiusura Precedente
- 2.3800
- Apertura
- 2.3336
- Bid
- 2.3100
- Ask
- 2.3130
- Minimo
- 2.3000
- Massimo
- 2.3999
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- -2.94%
- Variazione Mensile
- 8.96%
- Variazione Semestrale
- 0.43%
- Variazione Annuale
- 102.63%
20 settembre, sabato