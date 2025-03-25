Divisas / RUMBW
RUMBW: Rumble Inc - Warrant
2.2975 USD 0.0226 (0.97%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RUMBW de hoy ha cambiado un -0.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.2950, mientras que el máximo ha alcanzado 2.3700.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rumble Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RUMBW News
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- La directora de Rumble, Nancy Armstrong, renuncia y la junta se reduce a seis miembros
- Nancy Armstrong renuncia como directora de Rumble, junta se reduce a seis miembros
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rumble Inc. (RUM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.2950 2.3700
Rango anual
1.0700 7.0000
- Cierres anteriores
- 2.3201
- Open
- 2.3200
- Bid
- 2.2975
- Ask
- 2.3005
- Low
- 2.2950
- High
- 2.3700
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -0.97%
- Cambio mensual
- 8.37%
- Cambio a 6 meses
- -0.11%
- Cambio anual
- 101.54%
