Dövizler / RUMBW
RUMBW: Rumble Inc - Warrant
2.3100 USD 0.0700 (2.94%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RUMBW fiyatı bugün -2.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.3000 ve Yüksek fiyatı olarak 2.3999 aralığında işlem gördü.
Rumble Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RUMBW haberleri
Günlük aralık
2.3000 2.3999
Yıllık aralık
1.0700 7.0000
- Önceki kapanış
- 2.3800
- Açılış
- 2.3336
- Satış
- 2.3100
- Alış
- 2.3130
- Düşük
- 2.3000
- Yüksek
- 2.3999
- Hacim
- 17
- Günlük değişim
- -2.94%
- Aylık değişim
- 8.96%
- 6 aylık değişim
- 0.43%
- Yıllık değişim
- 102.63%
21 Eylül, Pazar