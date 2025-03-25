통화 / RUMBW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RUMBW: Rumble Inc - Warrant
2.3100 USD 0.0700 (2.94%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RUMBW 환율이 오늘 -2.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.3000이고 고가는 2.3999이었습니다.
Rumble Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUMBW News
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- 럼블 이사 Nancy Armstrong 사임, 이사회 6명으로 축소
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rumble Inc. (RUM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.3000 2.3999
년간 변동
1.0700 7.0000
- 이전 종가
- 2.3800
- 시가
- 2.3336
- Bid
- 2.3100
- Ask
- 2.3130
- 저가
- 2.3000
- 고가
- 2.3999
- 볼륨
- 17
- 일일 변동
- -2.94%
- 월 변동
- 8.96%
- 6개월 변동
- 0.43%
- 년간 변동율
- 102.63%
20 9월, 토요일