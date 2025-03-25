KurseKategorien
RUMBW: Rumble Inc - Warrant

2.3800 USD 0.0825 (3.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RUMBW hat sich für heute um 3.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.3300 bis zu einem Hoch von 2.4096 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rumble Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.3300 2.4096
Jahresspanne
1.0700 7.0000
Vorheriger Schlusskurs
2.2975
Eröffnung
2.3610
Bid
2.3800
Ask
2.3830
Tief
2.3300
Hoch
2.4096
Volumen
7
Tagesänderung
3.59%
Monatsänderung
12.26%
6-Monatsänderung
3.47%
Jahresänderung
108.77%
