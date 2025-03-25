Währungen / RUMBW
RUMBW: Rumble Inc - Warrant
2.3800 USD 0.0825 (3.59%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RUMBW hat sich für heute um 3.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.3300 bis zu einem Hoch von 2.4096 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rumble Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.3300 2.4096
Jahresspanne
1.0700 7.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.2975
- Eröffnung
- 2.3610
- Bid
- 2.3800
- Ask
- 2.3830
- Tief
- 2.3300
- Hoch
- 2.4096
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 3.59%
- Monatsänderung
- 12.26%
- 6-Monatsänderung
- 3.47%
- Jahresänderung
- 108.77%
