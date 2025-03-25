货币 / RUMBW
RUMBW: Rumble Inc - Warrant
2.3001 USD 0.0200 (0.86%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RUMBW汇率已更改-0.86%。当日，交易品种以低点2.3001和高点2.3400进行交易。
关注Rumble Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RUMBW新闻
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Rumble董事Nancy Armstrong辞职，董事会减至六名成员
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rumble Inc. (RUM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.3001 2.3400
年范围
1.0700 7.0000
- 前一天收盘价
- 2.3201
- 开盘价
- 2.3200
- 卖价
- 2.3001
- 买价
- 2.3031
- 最低价
- 2.3001
- 最高价
- 2.3400
- 交易量
- 6
- 日变化
- -0.86%
- 月变化
- 8.50%
- 6个月变化
- 0.00%
- 年变化
- 101.76%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值