CotationsSections
Devises / RUMBW
Retour à Actions

RUMBW: Rumble Inc - Warrant

2.3100 USD 0.0700 (2.94%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RUMBW a changé de -2.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.3000 et à un maximum de 2.3999.

Suivez la dynamique Rumble Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RUMBW Nouvelles

Range quotidien
2.3000 2.3999
Range Annuel
1.0700 7.0000
Clôture Précédente
2.3800
Ouverture
2.3336
Bid
2.3100
Ask
2.3130
Plus Bas
2.3000
Plus Haut
2.3999
Volume
17
Changement quotidien
-2.94%
Changement Mensuel
8.96%
Changement à 6 Mois
0.43%
Changement Annuel
102.63%
20 septembre, samedi