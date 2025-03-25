クォートセクション
通貨 / RUMBW
RUMBW: Rumble Inc - Warrant

2.3800 USD 0.0825 (3.59%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RUMBWの今日の為替レートは、3.59%変化しました。日中、通貨は1あたり2.3300の安値と2.4096の高値で取引されました。

Rumble Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.3300 2.4096
1年のレンジ
1.0700 7.0000
以前の終値
2.2975
始値
2.3610
買値
2.3800
買値
2.3830
安値
2.3300
高値
2.4096
出来高
7
1日の変化
3.59%
1ヶ月の変化
12.26%
6ヶ月の変化
3.47%
1年の変化
108.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K