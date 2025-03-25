通貨 / RUMBW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RUMBW: Rumble Inc - Warrant
2.3800 USD 0.0825 (3.59%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RUMBWの今日の為替レートは、3.59%変化しました。日中、通貨は1あたり2.3300の安値と2.4096の高値で取引されました。
Rumble Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RUMBW News
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Rumble取締役のNancy Armstrong氏が辞任、取締役会は6名に縮小
- Rumble director Nancy Armstrong resigns, board reduced to six members
- Rumble Inc. (RUM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rumble Inc. (RUM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.3300 2.4096
1年のレンジ
1.0700 7.0000
- 以前の終値
- 2.2975
- 始値
- 2.3610
- 買値
- 2.3800
- 買値
- 2.3830
- 安値
- 2.3300
- 高値
- 2.4096
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 3.59%
- 1ヶ月の変化
- 12.26%
- 6ヶ月の変化
- 3.47%
- 1年の変化
- 108.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K