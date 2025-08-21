Moedas / ROST
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ROST: Ross Stores Inc
146.66 USD 0.21 (0.14%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ROST para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 146.23 e o mais alto foi 148.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Ross Stores Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROST Notícias
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- Ross Stores: Valuation Unlikely To See Meaningful Upside (NASDAQ:ROST)
- Buy, Hold or Sell Costco Stock? August Sales Signal Next Move
- TJX Eyes 1,800+ Store Openings: A Long Runway for Growth Ahead?
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- More people earning over $100,000 are doing their back-to-school and holiday shopping at Dollar General and Dollar Tree these days. Here’s why.
- Ross Stores appoints William Sheehan as next chief financial officer
- Kohl's Stock Soars 29% as Turnaround Gains Steam Amid U.S. Retail Shake-Up
- Tech Tumbles, All Eyes On Nvidia
- Ross Stores plans a harsh change shoppers will notice in stores
- Company News for Aug 25, 2025
- What's Going On With Ross Stores Stock Friday? - Ross Stores (NASDAQ:ROST)
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Ross Stores Tops Q2 Earnings Estimate, Expects Modest Pressures in Q3
- Ross Stores stock price target raised to $162 from $161 at TD Cowen
- UBS raises Ross Stores stock price target to $147 on growth outlook
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Ross Stores stock holds steady as Bernstein reiterates Market Perform
- Ross Stores: A Solid Earnings Report For A Moderately Expensive Stock (NASDAQ:ROST)
- Ross Stores stock price target raised to $165 from $150 at Wells Fargo
- Ross Stores, Inc. (ROST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Markets Close in the Red, but Off Session Lows
Faixa diária
146.23 148.14
Faixa anual
72.15 158.66
- Fechamento anterior
- 146.45
- Open
- 146.95
- Bid
- 146.66
- Ask
- 146.96
- Low
- 146.23
- High
- 148.14
- Volume
- 5.476 K
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 14.76%
- Mudança anual
- -2.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh