Dövizler / ROST
ROST: Ross Stores Inc
146.18 USD 0.09 (0.06%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ROST fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 144.56 ve Yüksek fiyatı olarak 146.93 aralığında işlem gördü.
Ross Stores Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
144.56 146.93
Yıllık aralık
72.15 158.66
- Önceki kapanış
- 146.09
- Açılış
- 146.93
- Satış
- 146.18
- Alış
- 146.48
- Düşük
- 144.56
- Yüksek
- 146.93
- Hacim
- 5.117 K
- Günlük değişim
- 0.06%
- Aylık değişim
- -0.13%
- 6 aylık değişim
- 14.38%
- Yıllık değişim
- -2.56%
21 Eylül, Pazar