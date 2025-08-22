CotationsSections
Devises / ROST
ROST: Ross Stores Inc

146.18 USD 0.09 (0.06%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ROST a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 144.56 et à un maximum de 146.93.

Suivez la dynamique Ross Stores Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
144.56 146.93
Range Annuel
72.15 158.66
Clôture Précédente
146.09
Ouverture
146.93
Bid
146.18
Ask
146.48
Plus Bas
144.56
Plus Haut
146.93
Volume
5.117 K
Changement quotidien
0.06%
Changement Mensuel
-0.13%
Changement à 6 Mois
14.38%
Changement Annuel
-2.56%
20 septembre, samedi