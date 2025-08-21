货币 / ROST
ROST: Ross Stores Inc
146.45 USD 0.60 (0.41%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ROST汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点145.77和高点147.53进行交易。
关注Ross Stores Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
145.77 147.53
年范围
72.15 158.66
- 前一天收盘价
- 147.05
- 开盘价
- 147.10
- 卖价
- 146.45
- 买价
- 146.75
- 最低价
- 145.77
- 最高价
- 147.53
- 交易量
- 3.365 K
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 0.05%
- 6个月变化
- 14.59%
- 年变化
- -2.38%
