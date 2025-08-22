Valute / ROST
ROST: Ross Stores Inc
146.18 USD 0.09 (0.06%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ROST ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 144.56 e ad un massimo di 146.93.
Segui le dinamiche di Ross Stores Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
144.56 146.93
Intervallo Annuale
72.15 158.66
- Chiusura Precedente
- 146.09
- Apertura
- 146.93
- Bid
- 146.18
- Ask
- 146.48
- Minimo
- 144.56
- Massimo
- 146.93
- Volume
- 5.117 K
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- -0.13%
- Variazione Semestrale
- 14.38%
- Variazione Annuale
- -2.56%
20 settembre, sabato