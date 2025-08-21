Валюты / ROST
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ROST: Ross Stores Inc
146.45 USD 0.60 (0.41%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROST за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.77, а максимальная — 147.53.
Следите за динамикой Ross Stores Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ROST
- How Does Burlington's Off-Price Model Drive Resilient Margins?
- Ross Stores: Valuation Unlikely To See Meaningful Upside (NASDAQ:ROST)
- Best Buy назначает финансового директора lululemon Меган Фрэнк в совет директоров
- Buy, Hold or Sell Costco Stock? August Sales Signal Next Move
- TJX Eyes 1,800+ Store Openings: A Long Runway for Growth Ahead?
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Adobe, Kroger To Report Earnings While Markets Await Core CPI
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- More people earning over $100,000 are doing their back-to-school and holiday shopping at Dollar General and Dollar Tree these days. Here’s why.
- Ross Stores appoints William Sheehan as next chief financial officer
- Kohl's Stock Soars 29% as Turnaround Gains Steam Amid U.S. Retail Shake-Up
- Tech Tumbles, All Eyes On Nvidia
- Ross Stores plans a harsh change shoppers will notice in stores
- Company News for Aug 25, 2025
- What's Going On With Ross Stores Stock Friday? - Ross Stores (NASDAQ:ROST)
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Ross Stores Tops Q2 Earnings Estimate, Expects Modest Pressures in Q3
- Ross Stores stock price target raised to $162 from $161 at TD Cowen
- UBS raises Ross Stores stock price target to $147 on growth outlook
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Ross Stores stock holds steady as Bernstein reiterates Market Perform
- Ross Stores: A Solid Earnings Report For A Moderately Expensive Stock (NASDAQ:ROST)
- Ross Stores stock price target raised to $165 from $150 at Wells Fargo
- Ross Stores, Inc. (ROST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
145.77 147.53
Годовой диапазон
72.15 158.66
- Предыдущее закрытие
- 147.05
- Open
- 147.10
- Bid
- 146.45
- Ask
- 146.75
- Low
- 145.77
- High
- 147.53
- Объем
- 3.365 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- 14.59%
- Годовое изменение
- -2.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.