통화 / ROST
ROST: Ross Stores Inc
146.18 USD 0.09 (0.06%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ROST 환율이 오늘 0.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 144.56이고 고가는 146.93이었습니다.
Ross Stores Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
144.56 146.93
년간 변동
72.15 158.66
- 이전 종가
- 146.09
- 시가
- 146.93
- Bid
- 146.18
- Ask
- 146.48
- 저가
- 144.56
- 고가
- 146.93
- 볼륨
- 5.117 K
- 일일 변동
- 0.06%
- 월 변동
- -0.13%
- 6개월 변동
- 14.38%
- 년간 변동율
- -2.56%
