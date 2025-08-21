Währungen / ROST
ROST: Ross Stores Inc
146.09 USD 0.57 (0.39%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ROST hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 143.39 bis zu einem Hoch von 147.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ross Stores Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ROST News
Tagesspanne
143.39 147.37
Jahresspanne
72.15 158.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 146.66
- Eröffnung
- 147.04
- Bid
- 146.09
- Ask
- 146.39
- Tief
- 143.39
- Hoch
- 147.37
- Volumen
- 5.386 K
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- -0.19%
- 6-Monatsänderung
- 14.31%
- Jahresänderung
- -2.62%
