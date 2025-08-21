KurseKategorien
ROST: Ross Stores Inc

146.09 USD 0.57 (0.39%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ROST hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 143.39 bis zu einem Hoch von 147.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ross Stores Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ROST News

Tagesspanne
143.39 147.37
Jahresspanne
72.15 158.66
Vorheriger Schlusskurs
146.66
Eröffnung
147.04
Bid
146.09
Ask
146.39
Tief
143.39
Hoch
147.37
Volumen
5.386 K
Tagesänderung
-0.39%
Monatsänderung
-0.19%
6-Monatsänderung
14.31%
Jahresänderung
-2.62%
