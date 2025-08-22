CotizacionesSecciones
ROST: Ross Stores Inc

146.66 USD 0.21 (0.14%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ROST de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 146.23, mientras que el máximo ha alcanzado 148.14.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ross Stores Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
146.23 148.14
Rango anual
72.15 158.66
Cierres anteriores
146.45
Open
146.95
Bid
146.66
Ask
146.96
Low
146.23
High
148.14
Volumen
5.476 K
Cambio diario
0.14%
Cambio mensual
0.20%
Cambio a 6 meses
14.76%
Cambio anual
-2.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B