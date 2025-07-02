- Visão do mercado
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
A taxa do QQQA para hoje mudou para 1.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.64 e o mais alto foi 47.87.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
QQQA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QQQA hoje?
Hoje ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) está avaliado em 47.84. O instrumento é negociado dentro de 47.64 - 47.87, o fechamento de ontem foi 47.02, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QQQA em tempo real.
As ações de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF está avaliado em 47.84. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.11% e USD. Monitore os movimentos de QQQA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QQQA?
Você pode comprar ações de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) pelo preço atual 47.84. Ordens geralmente são executadas perto de 47.84 ou 48.14, enquanto 12 e 0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QQQA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QQQA?
Investir em ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF envolve considerar a faixa anual 34.55 - 52.70 e o preço atual 47.84. Muitos comparam 0.76% e 13.74% antes de enviar ordens em 47.84 ou 48.14. Estude as mudanças diárias de preço de QQQA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
O maior preço de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) no último ano foi 52.70. As ações oscilaram bastante dentro de 34.55 - 52.70, e a comparação com 47.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
O menor preço de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) no ano foi 34.55. A comparação com o preço atual 47.84 e 34.55 - 52.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QQQA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QQQA?
No passado ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 47.02 e 8.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 47.02
- Open
- 47.64
- Bid
- 47.84
- Ask
- 48.14
- Low
- 47.64
- High
- 47.87
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 1.74%
- Mudança mensal
- 0.76%
- Mudança de 6 meses
- 13.74%
- Mudança anual
- 8.11%
