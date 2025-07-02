クォートセクション
通貨 / QQQA
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

47.96 USD 0.94 (2.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QQQAの今日の為替レートは、2.00%変化しました。日中、通貨は1あたり47.64の安値と47.96の高値で取引されました。

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

QQQA株の現在の価格は？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFの株価は本日47.96です。47.64 - 47.96内で取引され、前日の終値は47.02、取引量は15に達しました。QQQAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFの株は配当を出しますか？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFの現在の価格は47.96です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.38%やUSDにも注目します。QQQAの動きはライブチャートで確認できます。

QQQA株を買う方法は？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFの株は現在47.96で購入可能です。注文は通常47.96または48.26付近で行われ、15や0.67%が市場の動きを示します。QQQAの最新情報はライブチャートで確認できます。

QQQA株に投資する方法は？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFへの投資では、年間の値幅34.55 - 52.70と現在の47.96を考慮します。注文は多くの場合47.96や48.26で行われる前に、1.01%や14.03%と比較されます。QQQAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFの株の最高値は？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFの過去1年の最高値は52.70でした。34.55 - 52.70内で株価は大きく変動し、47.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFの株の最低値は？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF(QQQA)の年間最安値は34.55でした。現在の47.96や34.55 - 52.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QQQAの動きはライブチャートで確認できます。

QQQAの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.02、8.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
47.64 47.96
1年のレンジ
34.55 52.70
以前の終値
47.02
始値
47.64
買値
47.96
買値
48.26
安値
47.64
高値
47.96
出来高
15
1日の変化
2.00%
1ヶ月の変化
1.01%
6ヶ月の変化
14.03%
1年の変化
8.38%
