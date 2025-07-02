QQQA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi 47.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 47.64 - 47.80 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 47.02 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. QQQA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi şu anda 47.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.02% ve USD değerlerini izler. QQQA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

QQQA hisse senedi nasıl alınır? ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisselerini şu anki 47.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 47.80 ve Ask 48.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte QQQA fiyat hareketlerini takip edin.

QQQA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 34.55 - 52.70 ve mevcut fiyatı 47.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 47.80 veya Ask 48.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.67% ve 6 aylık değişim oranı 13.65% değerlerini karşılaştırır. QQQA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi yıllık olarak 52.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 34.55 - 52.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 47.02 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF performansını takip edin.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 34.55 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 47.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 34.55 - 52.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki QQQA fiyat hareketlerini izleyin.