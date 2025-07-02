KotasyonBölümler
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

47.80 USD 0.78 (1.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QQQA fiyatı bugün 1.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.64 ve Yüksek fiyatı olarak 47.80 aralığında işlem gördü.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

QQQA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi 47.80 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 47.64 - 47.80 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 47.02 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. QQQA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi şu anda 47.80 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 8.02% ve USD değerlerini izler. QQQA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

QQQA hisse senedi nasıl alınır?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisselerini şu anki 47.80 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 47.80 ve Ask 48.10 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte QQQA fiyat hareketlerini takip edin.

QQQA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 34.55 - 52.70 ve mevcut fiyatı 47.80 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 47.80 veya Ask 48.10 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.67% ve 6 aylık değişim oranı 13.65% değerlerini karşılaştırır. QQQA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi yıllık olarak 52.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 34.55 - 52.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 47.02 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF performansını takip edin.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 34.55 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 47.80 ve hareket ettiği yıllık aralık 34.55 - 52.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki QQQA fiyat hareketlerini izleyin.

QQQA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 47.02 ve yıllık değişim oranı 8.02% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
47.64 47.80
Yıllık aralık
34.55 52.70
Önceki kapanış
47.02
Açılış
47.64
Satış
47.80
Alış
48.10
Düşük
47.64
Yüksek
47.80
Hacim
2
Günlük değişim
1.66%
Aylık değişim
0.67%
6 aylık değişim
13.65%
Yıllık değişim
8.02%
