QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

47.96 USD 0.94 (2.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QQQA hat sich für heute um 2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.64 bis zu einem Hoch von 47.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von QQQA heute?

Die Aktie von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) notiert heute bei 47.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 47.64 - 47.96 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.02 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von QQQA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie QQQA Dividenden?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF wird derzeit mit 47.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QQQA zu verfolgen.

Wie kaufe ich QQQA-Aktien?

Sie können Aktien von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) zum aktuellen Kurs von 47.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.96 oder 48.26 platziert, während 15 und 0.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QQQA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in QQQA-Aktien?

Bei einer Investition in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF müssen die jährliche Spanne 34.55 - 52.70 und der aktuelle Kurs 47.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.01% und 14.03%, bevor sie Orders zu 47.96 oder 48.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QQQA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

Der höchste Kurs von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) im vergangenen Jahr lag bei 52.70. Innerhalb von 34.55 - 52.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

Der niedrigste Kurs von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) im Laufe des Jahres betrug 34.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.96 und der Spanne 34.55 - 52.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QQQA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von QQQA statt?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.02 und 8.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
47.64 47.96
Jahresspanne
34.55 52.70
Vorheriger Schlusskurs
47.02
Eröffnung
47.64
Bid
47.96
Ask
48.26
Tief
47.64
Hoch
47.96
Volumen
15
Tagesänderung
2.00%
Monatsänderung
1.01%
6-Monatsänderung
14.03%
Jahresänderung
8.38%
