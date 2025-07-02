- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
Der Wechselkurs von QQQA hat sich für heute um 2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.64 bis zu einem Hoch von 47.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQA News
- Why Is Fastenal Stock Falling Monday? - Fastenal (NASDAQ:FAST)
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Earnings Party Hits A Wall: Strong Q2 Profits Can't Overcome Macro Fears
- Secular Bull Markets: The Shot Clock Is Ticking
- Another 1,000-Point Level Bites The Dust
- Nasdaq 100: 2025 Vs. 2020-2024
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Investor Greed Returns With A Vengeance
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- Mideast War An Investor Bore As Markets Soar
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QQQA heute?
Die Aktie von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) notiert heute bei 47.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 47.64 - 47.96 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.02 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von QQQA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QQQA Dividenden?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF wird derzeit mit 47.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QQQA zu verfolgen.
Wie kaufe ich QQQA-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) zum aktuellen Kurs von 47.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.96 oder 48.26 platziert, während 15 und 0.67% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QQQA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QQQA-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF müssen die jährliche Spanne 34.55 - 52.70 und der aktuelle Kurs 47.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.01% und 14.03%, bevor sie Orders zu 47.96 oder 48.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QQQA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
Der höchste Kurs von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) im vergangenen Jahr lag bei 52.70. Innerhalb von 34.55 - 52.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) im Laufe des Jahres betrug 34.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.96 und der Spanne 34.55 - 52.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QQQA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QQQA statt?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.02 und 8.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.02
- Eröffnung
- 47.64
- Bid
- 47.96
- Ask
- 48.26
- Tief
- 47.64
- Hoch
- 47.96
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 2.00%
- Monatsänderung
- 1.01%
- 6-Monatsänderung
- 14.03%
- Jahresänderung
- 8.38%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh