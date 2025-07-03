- Aperçu
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
Le taux de change de QQQA a changé de 1.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.64 et à un maximum de 47.87.
Suivez la dynamique ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QQQA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QQQA aujourd'hui ?
L'action ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF est cotée à 47.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans 47.64 - 47.87, a clôturé hier à 47.02 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de QQQA présente ces mises à jour.
L'action ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF est actuellement valorisé à 47.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QQQA.
Comment acheter des actions QQQA ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF au cours actuel de 47.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 47.84 ou de 48.14, le 12 et le 0.42% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QQQA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QQQA ?
Investir dans ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 34.55 - 52.70 et le prix actuel 47.84. Beaucoup comparent 0.76% et 13.74% avant de passer des ordres à 47.84 ou 48.14. Consultez le graphique du cours de QQQA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF l'année dernière était 52.70. Au cours de 34.55 - 52.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 47.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) sur l'année a été 34.55. Sa comparaison avec 47.84 et 34.55 - 52.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QQQA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QQQA a-t-elle été divisée ?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 47.02 et 8.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 47.02
- Ouverture
- 47.64
- Bid
- 47.84
- Ask
- 48.14
- Plus Bas
- 47.64
- Plus Haut
- 47.87
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 1.74%
- Changement Mensuel
- 0.76%
- Changement à 6 Mois
- 13.74%
- Changement Annuel
- 8.11%
