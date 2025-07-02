报价部分
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

47.84 USD 0.82 (1.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QQQA汇率已更改1.74%。当日，交易品种以低点47.64和高点47.87进行交易。

关注ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

QQQA新闻

常见问题解答

QQQA股票今天的价格是多少？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF股票今天的定价为47.84。它在47.64 - 47.87范围内交易，昨天的收盘价为47.02，交易量达到12。QQQA的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF股票是否支付股息？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF目前的价值为47.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.11%和USD。实时查看图表以跟踪QQQA走势。

如何购买QQQA股票？

您可以以47.84的当前价格购买ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF股票。订单通常设置在47.84或48.14附近，而12和0.42%显示市场活动。立即关注QQQA的实时图表更新。

如何投资QQQA股票？

投资ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF需要考虑年度范围34.55 - 52.70和当前价格47.84。许多人在以47.84或48.14下订单之前，会比较0.76%和。实时查看QQQA价格图表，了解每日变化。

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF的最高价格是52.70。在34.55 - 52.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF的绩效。

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF（QQQA）的最低价格为34.55。将其与当前的47.84和34.55 - 52.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQA股票是什么时候拆分的？

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.02和8.11%中可见。

日范围
47.64 47.87
年范围
34.55 52.70
前一天收盘价
47.02
开盘价
47.64
卖价
47.84
买价
48.14
最低价
47.64
最高价
47.87
交易量
12
日变化
1.74%
月变化
0.76%
6个月变化
13.74%
年变化
8.11%
