47.80 USD 0.78 (1.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QQQA за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.64, а максимальная — 47.80.

Следите за динамикой ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQQA сегодня?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) сегодня оценивается на уровне 47.80. Инструмент торгуется в пределах 47.64 - 47.80, вчерашнее закрытие составило 47.02, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF в настоящее время оценивается в 47.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.02% и USD. Отслеживайте движения QQQA на графике в реальном времени.

Как купить акции QQQA?

Вы можете купить акции ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) по текущей цене 47.80. Ордера обычно размещаются около 47.80 или 48.10, тогда как 2 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQQA?

Инвестирование в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 34.55 - 52.70 и текущей цены 47.80. Многие сравнивают 0.67% и 13.65% перед размещением ордеров на 47.80 или 48.10. Изучайте ежедневные изменения цены QQQA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

Самая высокая цена ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) за последний год составила 52.70. Акции заметно колебались в пределах 34.55 - 52.70, сравнение с 47.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

Самая низкая цена ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) за год составила 34.55. Сравнение с текущими 47.80 и 34.55 - 52.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQQA?

В прошлом ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.02 и 8.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.64 47.80
Годовой диапазон
34.55 52.70
Предыдущее закрытие
47.02
Open
47.64
Bid
47.80
Ask
48.10
Low
47.64
High
47.80
Объем
2
Дневное изменение
1.66%
Месячное изменение
0.67%
6-месячное изменение
13.65%
Годовое изменение
8.02%
