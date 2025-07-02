- Обзор рынка
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
Курс QQQA за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.64, а максимальная — 47.80.
Следите за динамикой ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QQQA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQQA сегодня?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) сегодня оценивается на уровне 47.80. Инструмент торгуется в пределах 47.64 - 47.80, вчерашнее закрытие составило 47.02, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF в настоящее время оценивается в 47.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.02% и USD. Отслеживайте движения QQQA на графике в реальном времени.
Как купить акции QQQA?
Вы можете купить акции ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) по текущей цене 47.80. Ордера обычно размещаются около 47.80 или 48.10, тогда как 2 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQQA?
Инвестирование в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF предполагает учет годового диапазона 34.55 - 52.70 и текущей цены 47.80. Многие сравнивают 0.67% и 13.65% перед размещением ордеров на 47.80 или 48.10. Изучайте ежедневные изменения цены QQQA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
Самая высокая цена ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) за последний год составила 52.70. Акции заметно колебались в пределах 34.55 - 52.70, сравнение с 47.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
Самая низкая цена ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) за год составила 34.55. Сравнение с текущими 47.80 и 34.55 - 52.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQQA?
В прошлом ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.02 и 8.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.02
- Open
- 47.64
- Bid
- 47.80
- Ask
- 48.10
- Low
- 47.64
- High
- 47.80
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.66%
- Месячное изменение
- 0.67%
- 6-месячное изменение
- 13.65%
- Годовое изменение
- 8.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.