QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA 환율이 오늘 1.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 47.64이고 고가는 47.80이었습니다.
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
QQQA News
자주 묻는 질문
오늘 QQQA 주식의 가격은?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 주식은 당일 47.80에 가격이 책정되며 47.64 - 47.80 내에서 거래되고 어제의 종가는 47.02 였고 거래 볼륨은 2이었습니다. QQQA의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF은 현재 47.80로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 8.02% 및 USD를 지켜 봅니다. QQQA의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
QQQA 주식을 매수하는 방법은?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF의 주식을 현재 47.80의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 48.10 근처로 접수되며 2 및 0.34%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 QQQA의 업데이트를 확인해 보세요.
QQQA 주식에 투자하는 방법은?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 34.55 - 52.70 및 현재 가격 47.80을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.67% 및 13.65%를 비교합니다. QQQA 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 주식 최고가는?
지난해 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF의 최고가는 52.70였습니다. 34.55 - 52.70 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 47.02와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF의 움직임을 살펴보세요.
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 최저가는?
연중 ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA)의 최저 가격은 34.55였습니다. 현재 47.80 및 34.55 - 52.70와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. QQQA의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
QQQA 주식의 분할은 언제였는지?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 47.02 및 8.02%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 47.02
- 시가
- 47.64
- Bid
- 47.80
- Ask
- 48.10
- 저가
- 47.64
- 고가
- 47.80
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- 1.66%
- 월 변동
- 0.67%
- 6개월 변동
- 13.65%
- 년간 변동율
- 8.02%