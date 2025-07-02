CotizacionesSecciones
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

47.96 USD 0.94 (2.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QQQA de hoy ha cambiado un 2.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.64, mientras que el máximo ha alcanzado 47.96.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de QQQA hoy?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) se evalúa hoy en 47.96. El instrumento se negocia dentro de 47.64 - 47.96; el cierre de ayer ha sido 47.02 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QQQA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF se evalúa actualmente en 47.96. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.38% y USD. Monitoree los movimientos de QQQA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de QQQA?

Puede comprar acciones de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) al precio actual de 47.96. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 47.96 o 48.26, mientras que 15 y 0.67% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QQQA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de QQQA?

Invertir en ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF implica tener en cuenta el rango anual 34.55 - 52.70 y el precio actual 47.96. Muchos comparan 1.01% y 14.03% antes de colocar órdenes en 47.96 o 48.26. Estudie los cambios diarios de precios de QQQA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

El precio más alto de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) en el último año ha sido 52.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 34.55 - 52.70, una comparación con 47.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

El precio más bajo de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) para el año ha sido 34.55. La comparación con los actuales 47.96 y 34.55 - 52.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QQQA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QQQA?

En el pasado, ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.02 y 8.38% después de las acciones corporativas.

Rango diario
47.64 47.96
Rango anual
34.55 52.70
Cierres anteriores
47.02
Open
47.64
Bid
47.96
Ask
48.26
Low
47.64
High
47.96
Volumen
15
Cambio diario
2.00%
Cambio mensual
1.01%
Cambio a 6 meses
14.03%
Cambio anual
8.38%
14 octubre, martes
00:00
ALL
Reunión del FMI
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
ALL
Informe Mensual del Mercado Petrolero de la AIE
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:20
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
19:25
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.