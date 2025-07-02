- Panorámica
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
El tipo de cambio de QQQA de hoy ha cambiado un 2.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.64, mientras que el máximo ha alcanzado 47.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de QQQA hoy?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) se evalúa hoy en 47.96. El instrumento se negocia dentro de 47.64 - 47.96; el cierre de ayer ha sido 47.02 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QQQA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF se evalúa actualmente en 47.96. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.38% y USD. Monitoree los movimientos de QQQA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de QQQA?
Puede comprar acciones de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) al precio actual de 47.96. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 47.96 o 48.26, mientras que 15 y 0.67% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QQQA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de QQQA?
Invertir en ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF implica tener en cuenta el rango anual 34.55 - 52.70 y el precio actual 47.96. Muchos comparan 1.01% y 14.03% antes de colocar órdenes en 47.96 o 48.26. Estudie los cambios diarios de precios de QQQA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
El precio más alto de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) en el último año ha sido 52.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 34.55 - 52.70, una comparación con 47.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
El precio más bajo de ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) para el año ha sido 34.55. La comparación con los actuales 47.96 y 34.55 - 52.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QQQA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QQQA?
En el pasado, ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 47.02 y 8.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 47.02
- Open
- 47.64
- Bid
- 47.96
- Ask
- 48.26
- Low
- 47.64
- High
- 47.96
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 2.00%
- Cambio mensual
- 1.01%
- Cambio a 6 meses
- 14.03%
- Cambio anual
- 8.38%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.