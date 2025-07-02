- Panoramica
QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
Il tasso di cambio QQQA ha avuto una variazione del 1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.64 e ad un massimo di 47.87.
Segui le dinamiche di ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QQQA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni QQQA oggi?
Oggi le azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF sono prezzate a 47.84. Viene scambiato all'interno di 47.64 - 47.87, la chiusura di ieri è stata 47.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QQQA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF pagano dividendi?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF è attualmente valutato a 47.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QQQA.
Come acquistare azioni QQQA?
Puoi acquistare azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF al prezzo attuale di 47.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.84 o 48.14, mentre 12 e 0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QQQA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni QQQA?
Investire in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF implica considerare l'intervallo annuale 34.55 - 52.70 e il prezzo attuale 47.84. Molti confrontano 0.76% e 13.74% prima di effettuare ordini su 47.84 o 48.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QQQA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
Il prezzo massimo di ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF nell'ultimo anno è stato 52.70. All'interno di 34.55 - 52.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?
Il prezzo più basso di ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) nel corso dell'anno è stato 34.55. Confrontandolo con gli attuali 47.84 e 34.55 - 52.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QQQA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QQQA?
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.02 e 8.11%.
- Chiusura Precedente
- 47.02
- Apertura
- 47.64
- Bid
- 47.84
- Ask
- 48.14
- Minimo
- 47.64
- Massimo
- 47.87
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 1.74%
- Variazione Mensile
- 0.76%
- Variazione Semestrale
- 13.74%
- Variazione Annuale
- 8.11%
