QQQA: ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

47.84 USD 0.82 (1.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QQQA ha avuto una variazione del 1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.64 e ad un massimo di 47.87.

Segui le dinamiche di ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

QQQA News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni QQQA oggi?

Oggi le azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF sono prezzate a 47.84. Viene scambiato all'interno di 47.64 - 47.87, la chiusura di ieri è stata 47.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QQQA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF pagano dividendi?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF è attualmente valutato a 47.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QQQA.

Come acquistare azioni QQQA?

Puoi acquistare azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF al prezzo attuale di 47.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.84 o 48.14, mentre 12 e 0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QQQA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni QQQA?

Investire in ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF implica considerare l'intervallo annuale 34.55 - 52.70 e il prezzo attuale 47.84. Molti confrontano 0.76% e 13.74% prima di effettuare ordini su 47.84 o 48.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QQQA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

Il prezzo massimo di ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF nell'ultimo anno è stato 52.70. All'interno di 34.55 - 52.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF?

Il prezzo più basso di ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) nel corso dell'anno è stato 34.55. Confrontandolo con gli attuali 47.84 e 34.55 - 52.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QQQA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QQQA?

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.02 e 8.11%.

Intervallo Giornaliero
47.64 47.87
Intervallo Annuale
34.55 52.70
Chiusura Precedente
47.02
Apertura
47.64
Bid
47.84
Ask
48.14
Minimo
47.64
Massimo
47.87
Volume
12
Variazione giornaliera
1.74%
Variazione Mensile
0.76%
Variazione Semestrale
13.74%
Variazione Annuale
8.11%
