PLNT: Planet Fitness Inc
100.35 USD 1.69 (1.71%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLNT para hoje mudou para 1.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 97.87 e o mais alto foi 100.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Planet Fitness Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PLNT Notícias
- Up 25% in 1 Year, Is This the Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now?
- Planet Fitness: More Price Increases, Moving In The Right Direction (NYSE:PLNT)
- Planet Fitness: Equity Story Has Gotten Better (NYSE:PLNT)
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Stifel reiterates Buy rating on Planet Fitness stock, maintains $120 price target
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Hyatt Q2 Earnings & Revenues Beat, System-Wide Hotel RevPAR Up Y/Y
- Planet Fitness stock price target raised to $120 from $110 at Guggenheim
- Planet Fitness stock price target raised to $122 from $110 at Raymond James
- Planet Fitness stock rises as Jefferies reiterates Buy on strong comps
- Planet Fitness Pumps Up FY25 Sales Guide To $1.43 Billion After Smashing Q2 Results - Planet Fitness (NYSE:PLNT)
- Earnings Data Deluge
- Big Morning for Earnings: DIS, MCD, SHOP, UBER, etc.
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging PIGEON CORP (PGENY) This Year?
- Here's What Key Metrics Tell Us About Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings
- Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Planet Fitness climbs as Q2 print beats, narrows same club sales outlook
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Ralph Lauren Q1 Earnings: Will Brand Strength Offset Macro Challenges?
- Marriott Stock Up as Q2 Earnings Beat Estimates, RevPAR Rises Y/Y
- Marriott Vacations Worldwide (VAC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stride is Set to Report Q4 Earnings: Here's What Investors Must Know
- Royal Caribbean Booking Momentum Strong in Q2, Demand Resilient
- Norwegian Cruise Stock Up Despite Q2 Earnings & Revenue Miss
Faixa diária
97.87 100.60
Faixa anual
77.77 114.47
- Fechamento anterior
- 98.66
- Open
- 98.84
- Bid
- 100.35
- Ask
- 100.65
- Low
- 97.87
- High
- 100.60
- Volume
- 2.049 K
- Mudança diária
- 1.71%
- Mudança mensal
- -3.57%
- Mudança de 6 meses
- 3.50%
- Mudança anual
- 23.51%
