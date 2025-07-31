Valute / PLNT
PLNT: Planet Fitness Inc
101.02 USD 0.67 (0.67%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLNT ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.88 e ad un massimo di 101.50.
Segui le dinamiche di Planet Fitness Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
99.88 101.50
Intervallo Annuale
77.77 114.47
- Chiusura Precedente
- 100.35
- Apertura
- 100.67
- Bid
- 101.02
- Ask
- 101.32
- Minimo
- 99.88
- Massimo
- 101.50
- Volume
- 1.566 K
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- -2.92%
- Variazione Semestrale
- 4.19%
- Variazione Annuale
- 24.33%
21 settembre, domenica