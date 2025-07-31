QuotazioniSezioni
PLNT: Planet Fitness Inc

101.02 USD 0.67 (0.67%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PLNT ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 99.88 e ad un massimo di 101.50.

Segui le dinamiche di Planet Fitness Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
99.88 101.50
Intervallo Annuale
77.77 114.47
Chiusura Precedente
100.35
Apertura
100.67
Bid
101.02
Ask
101.32
Minimo
99.88
Massimo
101.50
Volume
1.566 K
Variazione giornaliera
0.67%
Variazione Mensile
-2.92%
Variazione Semestrale
4.19%
Variazione Annuale
24.33%
21 settembre, domenica