PLNT: Planet Fitness Inc
100.35 USD 1.69 (1.71%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PLNTの今日の為替レートは、1.71%変化しました。日中、通貨は1あたり97.87の安値と100.60の高値で取引されました。
Planet Fitness Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLNT News
- Up 25% in 1 Year, Is This the Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now?
- Planet Fitness: More Price Increases, Moving In The Right Direction (NYSE:PLNT)
- Planet Fitness: Equity Story Has Gotten Better (NYSE:PLNT)
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Stifel reiterates Buy rating on Planet Fitness stock, maintains $120 price target
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Hyatt Q2 Earnings & Revenues Beat, System-Wide Hotel RevPAR Up Y/Y
- Planet Fitness stock price target raised to $120 from $110 at Guggenheim
- Planet Fitness stock price target raised to $122 from $110 at Raymond James
- Planet Fitness stock rises as Jefferies reiterates Buy on strong comps
- Planet Fitness Pumps Up FY25 Sales Guide To $1.43 Billion After Smashing Q2 Results - Planet Fitness (NYSE:PLNT)
- Earnings Data Deluge
- Big Morning for Earnings: DIS, MCD, SHOP, UBER, etc.
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging PIGEON CORP (PGENY) This Year?
- Here's What Key Metrics Tell Us About Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings
- Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Planet Fitness climbs as Q2 print beats, narrows same club sales outlook
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Ralph Lauren Q1 Earnings: Will Brand Strength Offset Macro Challenges?
- Marriott Stock Up as Q2 Earnings Beat Estimates, RevPAR Rises Y/Y
- Marriott Vacations Worldwide (VAC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stride is Set to Report Q4 Earnings: Here's What Investors Must Know
- Royal Caribbean Booking Momentum Strong in Q2, Demand Resilient
- Norwegian Cruise Stock Up Despite Q2 Earnings & Revenue Miss
1日のレンジ
97.87 100.60
1年のレンジ
77.77 114.47
- 以前の終値
- 98.66
- 始値
- 98.84
- 買値
- 100.35
- 買値
- 100.65
- 安値
- 97.87
- 高値
- 100.60
- 出来高
- 2.049 K
- 1日の変化
- 1.71%
- 1ヶ月の変化
- -3.57%
- 6ヶ月の変化
- 3.50%
- 1年の変化
- 23.51%
