Währungen / PLNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PLNT: Planet Fitness Inc
100.81 USD 0.46 (0.46%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLNT hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.88 bis zu einem Hoch von 101.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Planet Fitness Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLNT News
- Up 25% in 1 Year, Is This the Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now?
- Planet Fitness: More Price Increases, Moving In The Right Direction (NYSE:PLNT)
- Planet Fitness: Equity Story Has Gotten Better (NYSE:PLNT)
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Stifel reiterates Buy rating on Planet Fitness stock, maintains $120 price target
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Hyatt Q2 Earnings & Revenues Beat, System-Wide Hotel RevPAR Up Y/Y
- Planet Fitness stock price target raised to $120 from $110 at Guggenheim
- Planet Fitness stock price target raised to $122 from $110 at Raymond James
- Planet Fitness stock rises as Jefferies reiterates Buy on strong comps
- Planet Fitness Pumps Up FY25 Sales Guide To $1.43 Billion After Smashing Q2 Results - Planet Fitness (NYSE:PLNT)
- Earnings Data Deluge
- Big Morning for Earnings: DIS, MCD, SHOP, UBER, etc.
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging PIGEON CORP (PGENY) This Year?
- Here's What Key Metrics Tell Us About Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings
- Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Planet Fitness climbs as Q2 print beats, narrows same club sales outlook
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Ralph Lauren Q1 Earnings: Will Brand Strength Offset Macro Challenges?
- Marriott Stock Up as Q2 Earnings Beat Estimates, RevPAR Rises Y/Y
- Marriott Vacations Worldwide (VAC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stride is Set to Report Q4 Earnings: Here's What Investors Must Know
- Royal Caribbean Booking Momentum Strong in Q2, Demand Resilient
- Norwegian Cruise Stock Up Despite Q2 Earnings & Revenue Miss
Tagesspanne
99.88 101.50
Jahresspanne
77.77 114.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.35
- Eröffnung
- 100.67
- Bid
- 100.81
- Ask
- 101.11
- Tief
- 99.88
- Hoch
- 101.50
- Volumen
- 937
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- -3.12%
- 6-Monatsänderung
- 3.97%
- Jahresänderung
- 24.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K