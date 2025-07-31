货币 / PLNT
PLNT: Planet Fitness Inc
98.66 USD 2.06 (2.05%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLNT汇率已更改-2.05%。当日，交易品种以低点98.07和高点101.63进行交易。
关注Planet Fitness Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLNT新闻
- Planet Fitness: More Price Increases, Moving In The Right Direction (NYSE:PLNT)
- Planet Fitness: Equity Story Has Gotten Better (NYSE:PLNT)
- Restaurant promotions to intensify as consumer spending weakens
- Stifel reiterates Buy rating on Planet Fitness stock, maintains $120 price target
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Hyatt Q2 Earnings & Revenues Beat, System-Wide Hotel RevPAR Up Y/Y
- Planet Fitness stock price target raised to $120 from $110 at Guggenheim
- Planet Fitness stock price target raised to $122 from $110 at Raymond James
- Planet Fitness stock rises as Jefferies reiterates Buy on strong comps
- Planet Fitness Pumps Up FY25 Sales Guide To $1.43 Billion After Smashing Q2 Results - Planet Fitness (NYSE:PLNT)
- Earnings Data Deluge
- Big Morning for Earnings: DIS, MCD, SHOP, UBER, etc.
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging PIGEON CORP (PGENY) This Year?
- Here's What Key Metrics Tell Us About Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings
- Planet Fitness (PLNT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Planet Fitness climbs as Q2 print beats, narrows same club sales outlook
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Ralph Lauren Q1 Earnings: Will Brand Strength Offset Macro Challenges?
- Marriott Stock Up as Q2 Earnings Beat Estimates, RevPAR Rises Y/Y
- Marriott Vacations Worldwide (VAC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stride is Set to Report Q4 Earnings: Here's What Investors Must Know
- Royal Caribbean Booking Momentum Strong in Q2, Demand Resilient
- Norwegian Cruise Stock Up Despite Q2 Earnings & Revenue Miss
- United Parks & Resorts (PRKS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
日范围
98.07 101.63
年范围
77.77 114.47
- 前一天收盘价
- 100.72
- 开盘价
- 100.94
- 卖价
- 98.66
- 买价
- 98.96
- 最低价
- 98.07
- 最高价
- 101.63
- 交易量
- 3.600 K
- 日变化
- -2.05%
- 月变化
- -5.19%
- 6个月变化
- 1.75%
- 年变化
- 21.43%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值