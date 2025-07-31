Devises / PLNT
PLNT: Planet Fitness Inc
101.02 USD 0.67 (0.67%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PLNT a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.88 et à un maximum de 101.50.
Suivez la dynamique Planet Fitness Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PLNT Nouvelles
Range quotidien
99.88 101.50
Range Annuel
77.77 114.47
- Clôture Précédente
- 100.35
- Ouverture
- 100.67
- Bid
- 101.02
- Ask
- 101.32
- Plus Bas
- 99.88
- Plus Haut
- 101.50
- Volume
- 1.566 K
- Changement quotidien
- 0.67%
- Changement Mensuel
- -2.92%
- Changement à 6 Mois
- 4.19%
- Changement Annuel
- 24.33%
