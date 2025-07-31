Dövizler / PLNT
PLNT: Planet Fitness Inc
101.02 USD 0.67 (0.67%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLNT fiyatı bugün 0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 99.88 ve Yüksek fiyatı olarak 101.50 aralığında işlem gördü.
Planet Fitness Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
99.88 101.50
Yıllık aralık
77.77 114.47
- Önceki kapanış
- 100.35
- Açılış
- 100.67
- Satış
- 101.02
- Alış
- 101.32
- Düşük
- 99.88
- Yüksek
- 101.50
- Hacim
- 1.566 K
- Günlük değişim
- 0.67%
- Aylık değişim
- -2.92%
- 6 aylık değişim
- 4.19%
- Yıllık değişim
- 24.33%
21 Eylül, Pazar