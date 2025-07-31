통화 / PLNT
PLNT: Planet Fitness Inc
101.02 USD 0.67 (0.67%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLNT 환율이 오늘 0.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 99.88이고 고가는 101.50이었습니다.
Planet Fitness Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PLNT News
일일 변동 비율
99.88 101.50
년간 변동
77.77 114.47
- 이전 종가
- 100.35
- 시가
- 100.67
- Bid
- 101.02
- Ask
- 101.32
- 저가
- 99.88
- 고가
- 101.50
- 볼륨
- 1.566 K
- 일일 변동
- 0.67%
- 월 변동
- -2.92%
- 6개월 변동
- 4.19%
- 년간 변동율
- 24.33%
