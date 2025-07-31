Валюты / PLNT
PLNT: Planet Fitness Inc
100.72 USD 0.14 (0.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLNT за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.19, а максимальная — 100.78.
Следите за динамикой Planet Fitness Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLNT
Дневной диапазон
99.19 100.78
Годовой диапазон
77.77 114.47
- Предыдущее закрытие
- 100.58
- Open
- 100.28
- Bid
- 100.72
- Ask
- 101.02
- Low
- 99.19
- High
- 100.78
- Объем
- 3.510 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- -3.21%
- 6-месячное изменение
- 3.88%
- Годовое изменение
- 23.96%
