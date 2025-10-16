- Visão do mercado
PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF
A taxa do PEMX para hoje mudou para 1.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.45 e o mais alto foi 65.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PEMX hoje?
Hoje Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) está avaliado em 65.46. O instrumento é negociado dentro de 65.45 - 65.46, o fechamento de ontem foi 64.23, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEMX em tempo real.
As ações de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF pagam dividendos?
Atualmente Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF está avaliado em 65.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.42% e USD. Monitore os movimentos de PEMX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PEMX?
Você pode comprar ações de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) pelo preço atual 65.46. Ordens geralmente são executadas perto de 65.46 ou 65.76, enquanto 2 e 0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEMX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PEMX?
Investir em Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF envolve considerar a faixa anual 45.90 - 65.46 e o preço atual 65.46. Muitos comparam 3.15% e 24.21% antes de enviar ordens em 65.46 ou 65.76. Estude as mudanças diárias de preço de PEMX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
O maior preço de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) no último ano foi 65.46. As ações oscilaram bastante dentro de 45.90 - 65.46, e a comparação com 64.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
O menor preço de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) no ano foi 45.90. A comparação com o preço atual 65.46 e 45.90 - 65.46 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEMX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEMX?
No passado Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 64.23 e 20.42% após os eventos corporativos.
