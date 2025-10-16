- Panorámica
PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF
El tipo de cambio de PEMX de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.46, mientras que el máximo ha alcanzado 65.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PEMX hoy?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) se evalúa hoy en 65.46. El instrumento se negocia dentro de 65.46 - 65.71; el cierre de ayer ha sido 65.46 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PEMX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF se evalúa actualmente en 65.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 20.42% y USD. Monitoree los movimientos de PEMX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PEMX?
Puede comprar acciones de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) al precio actual de 65.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 65.46 o 65.76, mientras que 2 y -0.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PEMX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PEMX?
Invertir en Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF implica tener en cuenta el rango anual 45.90 - 65.71 y el precio actual 65.46. Muchos comparan 3.15% y 24.21% antes de colocar órdenes en 65.46 o 65.76. Estudie los cambios diarios de precios de PEMX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
El precio más alto de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) en el último año ha sido 65.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 45.90 - 65.71, una comparación con 65.46 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
El precio más bajo de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) para el año ha sido 45.90. La comparación con los actuales 65.46 y 45.90 - 65.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PEMX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PEMX?
En el pasado, Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 65.46 y 20.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 65.46
- Open
- 65.71
- Bid
- 65.46
- Ask
- 65.76
- Low
- 65.46
- High
- 65.71
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 3.15%
- Cambio a 6 meses
- 24.21%
- Cambio anual
- 20.42%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M