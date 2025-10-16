PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF
今日PEMX汇率已更改1.91%。当日，交易品种以低点65.45和高点65.46进行交易。
关注Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PEMX股票今天的价格是多少？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票今天的定价为65.46。它在65.45 - 65.46范围内交易，昨天的收盘价为64.23，交易量达到2。PEMX的实时价格图表显示了这些更新。
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票是否支付股息？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF目前的价值为65.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.42%和USD。实时查看图表以跟踪PEMX走势。
如何购买PEMX股票？
您可以以65.46的当前价格购买Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票。订单通常设置在65.46或65.76附近，而2和0.02%显示市场活动。立即关注PEMX的实时图表更新。
如何投资PEMX股票？
投资Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF需要考虑年度范围45.90 - 65.46和当前价格65.46。许多人在以65.46或65.76下订单之前，会比较3.15%和。实时查看PEMX价格图表，了解每日变化。
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF的最高价格是65.46。在45.90 - 65.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF的绩效。
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票的最低价格是多少？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF（PEMX）的最低价格为45.90。将其与当前的65.46和45.90 - 65.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PEMX股票是什么时候拆分的？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.23和20.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 64.23
- 开盘价
- 65.45
- 卖价
- 65.46
- 买价
- 65.76
- 最低价
- 65.45
- 最高价
- 65.46
- 交易量
- 2
- 日变化
- 1.91%
- 月变化
- 3.15%
- 6个月变化
- 24.21%
- 年变化
- 20.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M