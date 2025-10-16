报价部分
货币 / PEMX
PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF

65.46 USD 1.23 (1.91%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PEMX汇率已更改1.91%。当日，交易品种以低点65.45和高点65.46进行交易。

关注Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PEMX股票今天的价格是多少？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票今天的定价为65.46。它在65.45 - 65.46范围内交易，昨天的收盘价为64.23，交易量达到2。PEMX的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票是否支付股息？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF目前的价值为65.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.42%和USD。实时查看图表以跟踪PEMX走势。

如何购买PEMX股票？

您可以以65.46的当前价格购买Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票。订单通常设置在65.46或65.76附近，而2和0.02%显示市场活动。立即关注PEMX的实时图表更新。

如何投资PEMX股票？

投资Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF需要考虑年度范围45.90 - 65.46和当前价格65.46。许多人在以65.46或65.76下订单之前，会比较3.15%和。实时查看PEMX价格图表，了解每日变化。

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF的最高价格是65.46。在45.90 - 65.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF的绩效。

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF股票的最低价格是多少？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF（PEMX）的最低价格为45.90。将其与当前的65.46和45.90 - 65.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEMX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PEMX股票是什么时候拆分的？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.23和20.42%中可见。

日范围
65.45 65.46
年范围
45.90 65.46
前一天收盘价
64.23
开盘价
65.45
卖价
65.46
买价
65.76
最低价
65.45
最高价
65.46
交易量
2
日变化
1.91%
月变化
3.15%
6个月变化
24.21%
年变化
20.42%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M