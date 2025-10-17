- Übersicht
PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF
Der Wechselkurs von PEMX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.46 bis zu einem Hoch von 65.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PEMX heute?
Die Aktie von Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) notiert heute bei 65.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 65.46 - 65.71 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 65.46 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von PEMX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PEMX Dividenden?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF wird derzeit mit 65.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEMX zu verfolgen.
Wie kaufe ich PEMX-Aktien?
Sie können Aktien von Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) zum aktuellen Kurs von 65.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.46 oder 65.76 platziert, während 2 und -0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEMX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PEMX-Aktien?
Bei einer Investition in Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF müssen die jährliche Spanne 45.90 - 65.71 und der aktuelle Kurs 65.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.15% und 24.21%, bevor sie Orders zu 65.46 oder 65.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEMX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
Der höchste Kurs von Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) im vergangenen Jahr lag bei 65.71. Innerhalb von 45.90 - 65.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 65.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
Der niedrigste Kurs von Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) im Laufe des Jahres betrug 45.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.46 und der Spanne 45.90 - 65.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEMX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PEMX statt?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 65.46 und 20.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.46
- Eröffnung
- 65.71
- Bid
- 65.46
- Ask
- 65.76
- Tief
- 65.46
- Hoch
- 65.71
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.15%
- 6-Monatsänderung
- 24.21%
- Jahresänderung
- 20.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B