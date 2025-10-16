CotationsSections
Devises / PEMX
PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF

65.46 USD 1.23 (1.91%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PEMX a changé de 1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.45 et à un maximum de 65.46.

Suivez la dynamique Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PEMX aujourd'hui ?

L'action Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF est cotée à 65.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 65.45 - 65.46, a clôturé hier à 64.23 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de PEMX présente ces mises à jour.

L'action Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF verse-t-elle des dividendes ?

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF est actuellement valorisé à 65.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PEMX.

Comment acheter des actions PEMX ?

Vous pouvez acheter des actions Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF au cours actuel de 65.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 65.46 ou de 65.76, le 2 et le 0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PEMX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PEMX ?

Investir dans Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.90 - 65.46 et le prix actuel 65.46. Beaucoup comparent 3.15% et 24.21% avant de passer des ordres à 65.46 ou 65.76. Consultez le graphique du cours de PEMX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF ?

Le cours le plus élevé de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF l'année dernière était 65.46. Au cours de 45.90 - 65.46, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 64.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF ?

Le cours le plus bas de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) sur l'année a été 45.90. Sa comparaison avec 65.46 et 45.90 - 65.46 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PEMX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PEMX a-t-elle été divisée ?

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 64.23 et 20.42% après les opérations sur titres.

Range quotidien
65.45 65.46
Range Annuel
45.90 65.46
Clôture Précédente
64.23
Ouverture
65.45
Bid
65.46
Ask
65.76
Plus Bas
65.45
Plus Haut
65.46
Volume
2
Changement quotidien
1.91%
Changement Mensuel
3.15%
Changement à 6 Mois
24.21%
Changement Annuel
20.42%
16 octobre, jeudi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Ventes au Détail m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Ventes au détail de base m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Contrôle de la Vente au Détail m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Stocks des Entreprises m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M