PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF
Le taux de change de PEMX a changé de 1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.45 et à un maximum de 65.46.
Suivez la dynamique Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PEMX aujourd'hui ?
L'action Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF est cotée à 65.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 65.45 - 65.46, a clôturé hier à 64.23 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de PEMX présente ces mises à jour.
L'action Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF verse-t-elle des dividendes ?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF est actuellement valorisé à 65.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PEMX.
Comment acheter des actions PEMX ?
Vous pouvez acheter des actions Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF au cours actuel de 65.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 65.46 ou de 65.76, le 2 et le 0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PEMX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PEMX ?
Investir dans Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.90 - 65.46 et le prix actuel 65.46. Beaucoup comparent 3.15% et 24.21% avant de passer des ordres à 65.46 ou 65.76. Consultez le graphique du cours de PEMX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF ?
Le cours le plus élevé de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF l'année dernière était 65.46. Au cours de 45.90 - 65.46, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 64.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF ?
Le cours le plus bas de Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) sur l'année a été 45.90. Sa comparaison avec 65.46 et 45.90 - 65.46 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PEMX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PEMX a-t-elle été divisée ?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 64.23 et 20.42% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 64.23
- Ouverture
- 65.45
- Bid
- 65.46
- Ask
- 65.76
- Plus Bas
- 65.45
- Plus Haut
- 65.46
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 1.91%
- Changement Mensuel
- 3.15%
- Changement à 6 Mois
- 24.21%
- Changement Annuel
- 20.42%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Act
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Act
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M