PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX fiyatı bugün 1.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.45 ve Yüksek fiyatı olarak 65.46 aralığında işlem gördü.
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
PEMX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hisse senedi 65.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 65.45 - 65.46 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 64.23 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. PEMX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hisse senedi şu anda 65.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 20.42% ve USD değerlerini izler. PEMX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PEMX hisse senedi nasıl alınır?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hisselerini şu anki 65.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 65.46 ve Ask 65.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.02% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PEMX fiyat hareketlerini takip edin.
PEMX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 45.90 - 65.46 ve mevcut fiyatı 65.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 65.46 veya Ask 65.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.15% ve 6 aylık değişim oranı 24.21% değerlerini karşılaştırır. PEMX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hisse senedi yıllık olarak 65.46 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 45.90 - 65.46). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 64.23 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF performansını takip edin.
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 45.90 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 65.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 45.90 - 65.46 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PEMX fiyat hareketlerini izleyin.
PEMX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 64.23 ve yıllık değişim oranı 20.42% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 64.23
- Açılış
- 65.45
- Satış
- 65.46
- Alış
- 65.76
- Düşük
- 65.45
- Yüksek
- 65.46
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 1.91%
- Aylık değişim
- 3.15%
- 6 aylık değişim
- 24.21%
- Yıllık değişim
- 20.42%
