PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF

65.46 USD 1.23 (1.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEMX ha avuto una variazione del 1.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.45 e ad un massimo di 65.46.

Segui le dinamiche di Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PEMX oggi?

Oggi le azioni Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF sono prezzate a 65.46. Viene scambiato all'interno di 65.45 - 65.46, la chiusura di ieri è stata 64.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEMX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF pagano dividendi?

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF è attualmente valutato a 65.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEMX.

Come acquistare azioni PEMX?

Puoi acquistare azioni Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF al prezzo attuale di 65.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 65.46 o 65.76, mentre 2 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEMX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PEMX?

Investire in Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF implica considerare l'intervallo annuale 45.90 - 65.46 e il prezzo attuale 65.46. Molti confrontano 3.15% e 24.21% prima di effettuare ordini su 65.46 o 65.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEMX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?

Il prezzo massimo di Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF nell'ultimo anno è stato 65.46. All'interno di 45.90 - 65.46, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 64.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?

Il prezzo più basso di Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) nel corso dell'anno è stato 45.90. Confrontandolo con gli attuali 65.46 e 45.90 - 65.46 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEMX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEMX?

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 64.23 e 20.42%.

Intervallo Giornaliero
65.45 65.46
Intervallo Annuale
45.90 65.46
Chiusura Precedente
64.23
Apertura
65.45
Bid
65.46
Ask
65.76
Minimo
65.45
Massimo
65.46
Volume
2
Variazione giornaliera
1.91%
Variazione Mensile
3.15%
Variazione Semestrale
24.21%
Variazione Annuale
20.42%
