PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF

65.46 USD 1.23 (1.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEMX за сегодня изменился на 1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.45, а максимальная — 65.46.

Следите за динамикой Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PEMX сегодня?

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) сегодня оценивается на уровне 65.46. Инструмент торгуется в пределах 65.45 - 65.46, вчерашнее закрытие составило 64.23, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEMX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF в настоящее время оценивается в 65.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.42% и USD. Отслеживайте движения PEMX на графике в реальном времени.

Как купить акции PEMX?

Вы можете купить акции Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) по текущей цене 65.46. Ордера обычно размещаются около 65.46 или 65.76, тогда как 2 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEMX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PEMX?

Инвестирование в Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF предполагает учет годового диапазона 45.90 - 65.46 и текущей цены 65.46. Многие сравнивают 3.15% и 24.21% перед размещением ордеров на 65.46 или 65.76. Изучайте ежедневные изменения цены PEMX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?

Самая высокая цена Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) за последний год составила 65.46. Акции заметно колебались в пределах 45.90 - 65.46, сравнение с 64.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?

Самая низкая цена Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) за год составила 45.90. Сравнение с текущими 65.46 и 45.90 - 65.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEMX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PEMX?

В прошлом Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.23 и 20.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.45 65.46
Годовой диапазон
45.90 65.46
Предыдущее закрытие
64.23
Open
65.45
Bid
65.46
Ask
65.76
Low
65.45
High
65.46
Объем
2
Дневное изменение
1.91%
Месячное изменение
3.15%
6-месячное изменение
24.21%
Годовое изменение
20.42%
