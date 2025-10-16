- Обзор рынка
PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF
Курс PEMX за сегодня изменился на 1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.45, а максимальная — 65.46.
Следите за динамикой Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEMX сегодня?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) сегодня оценивается на уровне 65.46. Инструмент торгуется в пределах 65.45 - 65.46, вчерашнее закрытие составило 64.23, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEMX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF в настоящее время оценивается в 65.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.42% и USD. Отслеживайте движения PEMX на графике в реальном времени.
Как купить акции PEMX?
Вы можете купить акции Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) по текущей цене 65.46. Ордера обычно размещаются около 65.46 или 65.76, тогда как 2 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEMX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEMX?
Инвестирование в Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF предполагает учет годового диапазона 45.90 - 65.46 и текущей цены 65.46. Многие сравнивают 3.15% и 24.21% перед размещением ордеров на 65.46 или 65.76. Изучайте ежедневные изменения цены PEMX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
Самая высокая цена Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) за последний год составила 65.46. Акции заметно колебались в пределах 45.90 - 65.46, сравнение с 64.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF?
Самая низкая цена Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX) за год составила 45.90. Сравнение с текущими 65.46 и 45.90 - 65.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEMX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEMX?
В прошлом Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 64.23 и 20.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 64.23
- Open
- 65.45
- Bid
- 65.46
- Ask
- 65.76
- Low
- 65.45
- High
- 65.46
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.91%
- Месячное изменение
- 3.15%
- 6-месячное изменение
- 24.21%
- Годовое изменение
- 20.42%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн