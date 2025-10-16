- 개요
PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX 환율이 오늘 1.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.45이고 고가는 65.46이었습니다.
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
자주 묻는 질문
오늘 PEMX 주식의 가격은?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF 주식은 당일 65.46에 가격이 책정되며 65.45 - 65.46 내에서 거래되고 어제의 종가는 64.23 였고 거래 볼륨은 2이었습니다. PEMX의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF은 현재 65.46로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 20.42% 및 USD를 지켜 봅니다. PEMX의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
PEMX 주식을 매수하는 방법은?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF의 주식을 현재 65.46의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 65.76 근처로 접수되며 2 및 0.02%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 PEMX의 업데이트를 확인해 보세요.
PEMX 주식에 투자하는 방법은?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 45.90 - 65.46 및 현재 가격 65.46을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 3.15% 및 24.21%를 비교합니다. PEMX 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF 주식 최고가는?
지난해 Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF의 최고가는 65.46였습니다. 45.90 - 65.46 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 64.23와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF의 움직임을 살펴보세요.
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF 최저가는?
연중 Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF (PEMX)의 최저 가격은 45.90였습니다. 현재 65.46 및 45.90 - 65.46와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. PEMX의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
PEMX 주식의 분할은 언제였는지?
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 64.23 및 20.42%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 64.23
- 시가
- 65.45
- Bid
- 65.46
- Ask
- 65.76
- 저가
- 65.45
- 고가
- 65.46
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- 1.91%
- 월 변동
- 3.15%
- 6개월 변동
- 24.21%
- 년간 변동율
- 20.42%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- -0.2%
- 훑어보기
- 0.6%
- 활동
-
- 예측값
- 0.1%
- 훑어보기
- 0.7%
- 활동
-
- 예측값
- -0.3%
- 훑어보기
- 0.7%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- -12.8
- 예측값
- 4.8
- 훑어보기
- 23.2
- 활동
- 4.6
- 예측값
- 8.3
- 훑어보기
- 5.6
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 0.1%
- 훑어보기
- 0.2%
- 활동
-
- 예측값
- 0.0%
- 훑어보기
- 0.0%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 0.3%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 3.524 M
- 예측값
- -2.689 M
- 훑어보기
- 3.715 M
- 활동
- -0.703 M
- 예측값
- -0.276 M
- 훑어보기
- -0.763 M