PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり65.46の安値と65.71の高値で取引されました。
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PEMX株の現在の価格は？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株価は本日65.46です。65.46 - 65.71内で取引され、前日の終値は65.46、取引量は2に達しました。PEMXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株は配当を出しますか？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの現在の価格は65.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.42%やUSDにも注目します。PEMXの動きはライブチャートで確認できます。
PEMX株を買う方法は？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株は現在65.46で購入可能です。注文は通常65.46または65.76付近で行われ、2や-0.38%が市場の動きを示します。PEMXの最新情報はライブチャートで確認できます。
PEMX株に投資する方法は？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFへの投資では、年間の値幅45.90 - 65.71と現在の65.46を考慮します。注文は多くの場合65.46や65.76で行われる前に、3.15%や24.21%と比較されます。PEMXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株の最高値は？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの過去1年の最高値は65.71でした。45.90 - 65.71内で株価は大きく変動し、65.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株の最低値は？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF(PEMX)の年間最安値は45.90でした。現在の65.46や45.90 - 65.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PEMXの動きはライブチャートで確認できます。
PEMXの株式分割はいつ行われましたか？
Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、65.46、20.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 65.46
- 始値
- 65.71
- 買値
- 65.46
- 買値
- 65.76
- 安値
- 65.46
- 高値
- 65.71
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 3.15%
- 6ヶ月の変化
- 24.21%
- 1年の変化
- 20.42%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M