通貨 / PEMX
PEMX: Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF

65.46 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PEMXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり65.46の安値と65.71の高値で取引されました。

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PEMX株の現在の価格は？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株価は本日65.46です。65.46 - 65.71内で取引され、前日の終値は65.46、取引量は2に達しました。PEMXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株は配当を出しますか？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの現在の価格は65.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.42%やUSDにも注目します。PEMXの動きはライブチャートで確認できます。

PEMX株を買う方法は？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株は現在65.46で購入可能です。注文は通常65.46または65.76付近で行われ、2や-0.38%が市場の動きを示します。PEMXの最新情報はライブチャートで確認できます。

PEMX株に投資する方法は？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFへの投資では、年間の値幅45.90 - 65.71と現在の65.46を考慮します。注文は多くの場合65.46や65.76で行われる前に、3.15%や24.21%と比較されます。PEMXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株の最高値は？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの過去1年の最高値は65.71でした。45.90 - 65.71内で株価は大きく変動し、65.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFの株の最低値は？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETF(PEMX)の年間最安値は45.90でした。現在の65.46や45.90 - 65.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PEMXの動きはライブチャートで確認できます。

PEMXの株式分割はいつ行われましたか？

Putnam ETF Trust Putnam Emerging Markets ex-China ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、65.46、20.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
65.46 65.71
1年のレンジ
45.90 65.71
以前の終値
65.46
始値
65.71
買値
65.46
買値
65.76
安値
65.46
高値
65.71
出来高
2
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
3.15%
6ヶ月の変化
24.21%
1年の変化
20.42%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M